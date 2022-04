Merzig-Wadern : Drei weitere Corona-Tote im Landkreis Merzig-Wadern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt davor, dass das Virus zu einer Killer-Variante mutieren könnte. Foto: dpa/Niaid-Rml

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag drei weitere Todesfälle aus Merzig, Wadern und Weiskirchen in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 129. Von Sonntag bis Dienstag wurden insgesamt 348 neue Corona-Fälle gezählt, darunter 99 in der Kreisstadt Merzig, 62 in Wadern, 31 in Mettlach, 61 in Beckingen, 19 in Perl, 20 in Weiskirchen und 56 in Losheim am See.

156 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen: 54 in Merzig, 47 in Wadern, 17 in Mettlach, 23 in Beckingen und 15 in Perl.