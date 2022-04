Fußball : Bezirksliga-Topteams sind unter sich

Hilbringen/Beckingen Tabellenführer FSV Hilbringen reist zum Dritten, dem 1. FC Schmelz. Verfolger FC Beckingen ist beim Fünften, der SG Büschfeld-Nunkirchen, gefordert.

Zur Winterpause war der FSV Hilbringen mit 46 Punkten aus 16 Spielen der Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern weit enteilt. Einzig der FC Beckingen und der 1. FC Schmelz mit je 37 Zählern konnten noch halbwegs mithalten. Doch seitdem ist der Vorsprung geschmolzen. Nachdem nun 22 Partien absolviert sind, ist der FSV mit 58 Punkten zwar immer noch vorne, doch der Vorsprung auf den FC Beckingen (52) beträgt nur noch sechs Punkte. Der 1. FC Schmelz (43) musste abreißen lassen, spielt im Kampf um den Titel keine Rolle mehr. Dennoch könnte er das Titelrennen noch maßgeblich beeinflussen, denn am Sonntag, 15 Uhr, empfängt er den FSV Hilbringen.

Doch auch wenn Hilbringen nach der Winterpause seine beiden bislang einzigen Niederlagen kassierte, reist das Team mit breiter Brust nach Schmelz. „Nach der corona-bedingt schlechten Vorbereitung hat Trainer Helmut Hürter die Truppe nun wieder in der Spur. Das hat man am Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Büschfeld-Nunkirchen klar gesehen. Da war unser Team fast wieder komplett und hat ein gutes Spiel gemacht“, sagt FSV-Clubchef Wolfgang Neufing. „Wir wollen aufsteigen, das ist unser Ziel. Und wir haben alles selbst in der Hand, müssen auf keinen schauen.“