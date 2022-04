Pandemie in Zahlen : 373 neue Corona-Fälle

Neunkirchen Die Inzidenz im Landkreis Neunkirchen beläuft sich aktuell auf 1501.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Dienstag, 19. April, 373 neue Corona-Fälle gemeldet: 68 in Eppelborn, 17 in Illingen, 22 in Merchweiler, 152 in Neunkirchen, 47 in Ottweiler, 43 in Schiffweiler und 24 in Spiesen-Elversberg. Damit sind aktuell 4266 Menschen im Landkreis Neunkirchen mit Corona infiziert. Die Inzidenz beläuft sich aktuell auf 1501.