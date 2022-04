Pandemie in Zahlen : 242 Corona-Fälle am Karfreitag und Karsamstag

Merzig Aktuell sind 2575 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert - Stand Karsamstag.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Karfreitag und Karsamstag zusammen 242 neue Corona-Fälle registriert: 66 in Merzig, 36 in Wadern, 22 in Mettlach, 35 in Beckingen, 40 in Losheim am See, 21 in Perl und 22 in Weiskirchen. Nach dieser Statistik sind damit aktuell 2575 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert, die meisten stammen aus der Kreisstadt: 796. Die Inzidenz lag am Samstag laut Robert-Koch-Institut bei 1171,3.