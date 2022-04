Serie Kapellen im Kreis Merzig-Wadern : Ein wohlbehütetes Kleinod

Wadern-Niederlöstern Die Quiriacuskapelle in Niederlöstern wurde 1783 aufgrund eines Gelübdes erbaut.

Sechs Häuser, 17 Einwohner und mittendrin eine kleine Kapelle: So sieht es im Waderner Stadtteil Niederlöstern aus. Doch wie kommt das kleine Gotteshaus in den winzigen Ort? Eine Gusstafel rechts neben dem Eingang gibt den Grund der Errichtung an: „Quiriacus-Kapelle, Votivkapelle zu Ehren des Heiligen Quiriacus des Nothelfers bei Kinderkrämpfen. Von Matthias Müller, Niederlöstern, erbaut 1783“. Man kann also davon ausgehen, dass Matthias Müller aus Niederlöstern die Fürsprache des heiligen Quiriacus erflehte und für die Gesundung seines Kindes eine Kapelle errichtete. Quiriacus war ein Priestermönch der Abtei St. Maximin in Trier und lebte vor dem siebten Jahrhundert. Er wird bei Kinderkrankheiten angerufen. Seine Reliquien befinden sich in der Kirche von Taben an der Saar.