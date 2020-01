Autos in Merzig demoliert : Unbekannte schlagen in Merzig an zwei Autos Scheiben ein

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa/dpa-Bildfunk. Foto: dpa/Friso Gentsch

Merzig Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zwei Autos beschädigt, die im Rotensteiner Weg in Merzig geparkt waren. Das hat die Merziger Polizei-Inspektion (PI) mitgeteilt. Die Täter schlugen mit Pflastersteinen an einem Wagen eine Seitenscheibe ein, an dem anderen die Windschutzscheibe.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro.