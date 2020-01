Museumspädagogik in Merzig und Wadern : Heimatgeschichte für Kinder und Jugendliche

Merzig/Wadern Themenführungen durch Feuerwehrausstellung.

Eine auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Führung durch die Ausstellung „Retten – Löschen – Bergen – Schützen – Die Feuerwehren Merzig-Wadern im Wandel der Zeit“ bietet Christina Pluschke, Leiterin des Stadtmuseums Oettinger Schlösschen in Wadern. Dort findet am Donnerstag, 30. Januar, sowie am Freitag, 31. Januar, jeweils um 9 und um 11 Uhr die Führung „Feuerwehrgeschichte = Heimatgeschichte? Die Feuerwehr als gesellschaftliche Institution im Wandel“ statt. Ein Rundgang zum gleichen Thema steht im Museum Schloss Fellenberg in Merzig am Dienstag, 28. Januar, sowie am Mittwoch, 29. Januar, auf dem Programm. Auch hier beginnt die Führung jeweils um 9 und um 11 Uhr. Pluschke richtet sich damit an weiterführende Schulen – insbesondere an Mittel- und Oberstufenklassen. Sie möchte Schülern die Geschichte des Heimatraums vermitteln.