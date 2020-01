Lions Merzig : Merziger Lions spenden 1000 Euro für Lars’ Treppenlift

Merzig/Weiskirchen Serviceclub will sich auch für Fahrzeug stark machen.

Die Unterstützung für den an Muskeldystrophie Duchenne erkrankten Lars Haßler aus Weiskirchen reißt nicht ab. So haben die Merziger Lions vor kurzem einen Check in Höhe von 1000 Euro an den Fünfjährigen und seine Mutter Anne übergeben. Andreas Mauer, der Präsident des Lions-Clubs Merzig, sowie der Activity-Beauftragte Jörg Loth besuchten die Familie in Weiskirchen. Mutter Anne stellte bei dieser Gelegenheit heraus, dass neben einem Treppenlift auch ein behindertengerechtes Fahrzeug unumgänglich sei. Die Merziger Lions wollen sich eigenen Angaben zufolge der Sache annehmen.