Täter schlugen acht Mal im Hochwald zu : Unbekannte brechen acht Autos auf

Weiskirchen/Wadern Eine Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt die Polizei-Inspektion Nordsaarland. Insgesamt acht Mal haben bislang Unbekannte an drei Orten in Wadern und Weiskirchen die Scheiben der Autos eingeschlagen und Beute entwendet.

Als Tatzeit nennt die Polizei-Inspektion mit Sitz in Wadern Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmorgen, sieben Uhr. Die Täter schlugen in der Bahnhofstraße im Waderner Ortsteil Dagstuhl zu, an den Schwarzrinder Seen im Weiskircher Ortsteil Thailen sowie im Gewerbegebiet in Weiskirchen.