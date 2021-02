SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ : Eine Bank mit Aussicht auf das Saartal

Noch bis zum 28. Februar können Sie uns Ihre Vorschläge für die Aktion „Mein Lieblingsplatz“ zusenden.

Ihren persönlichen Lieblingsplatz hat Elwire Greveldinger aus Weiler ganz in der Nähe ihres Wohnortes gefunden: „Die Bank steht in Schwemlingen auf dem Altenberg. Gerne setze ich mich dahin und genieße die weite Aussicht über das Saartal“, schreibt Sie zu ihrem Vorschlag für die große SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“.

Wenn auch Sie Vorschläge für die Aktion „Mein Lieblingsplatz“ einreichen wollen, schicken Sie diese bitte per E-Mail an die Adresse redmzg@sz-sb.de. Beschreiben Sie in ein paar Sätzen, warum Sie es dort so schön finden. Und idealerweise schicken Sie uns auch bitte ein Foto von Ihrem Vorschlag mit.