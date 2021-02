Zahlen von Freitag : Acht neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Zwei weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Das hat der Landkreis Merzig-Wadern am Freitag mitgeteilt.

Weiter meldete der Landkreis am Freitag acht neue Fälle – jeweils zwei in Merzig, Beckingen, Losheim am See und Perl. Als genesen gelten derweil sieben weitere Menschen. Jeweils zwei dieser Menschen leben in Wadern und Perl, jeweils einer in Mettlach, Beckingen und Losheim am See.

Somit sind derzeit 128 Bewohner des Landkreises Merzig-Wadern aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 45 Betroffene leben in Losheim am See, 34 in Wadern, 17 in Merzig, 14 in Beckingen, zehn in Perl, sechs in Mettlach und zwei in Weiskirchen.