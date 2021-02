Zahlen von Montag : Vier neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Zu Beginn der neuen Woche steigt der Inzidenz-Wert im Grünen Kreis leicht an.

Bei vier weiteren Menschen aus dem Landkreis Merzig-Wadern ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Nach Angaben des Landratsamtes lebt jeweils einer der Betroffenen in Merzig, Wadern, Perl und Losheim am See.

Neun Menschen gelten seit Montag als genesen. Jeweils drei dieser Menschen leben laut Landratsamt in Wadern und Beckingen, zwei in Losheim am See sowie einer in Perl.

Derzeit sind somit 117 Bürger des Grünen Kreis aktiv mit Corona infiziert. Die Fälle verteilen sich laut Landratsamt folgendermaßen: 44 Betroffene leben in Losheim am See, 30 in Wadern, 20 in Merzig, zehn in Beckingen, neun in Perl, drei in Mettlach und einer in Weiskirchen.