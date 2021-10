„Mitten aus dem Leben gerissen“ : Geschäftsführer der Saarschleife Touristik: Matthias Hießerich unerwartet verstorben

Mettlach Matthias Hießerich, der Geschäftsführer der Mettlacher Saarschleife Touristik GmbH & Co. KG, ist tot. Er ist völlig überraschend gestorben, wie bekannt geworden ist.

Der 62-Jährige „wurde während des Besuchs des Deutschen Tourismustages in Berlin mitten aus dem Leben gerissen“, heißt es in dem Nachruf von Bürgermeister Daniel Kiefer und Sven Münz vom Betriebsrat. In den rund 30 Jahren habe der Fremdenverkehrs-Geograph den Tourismus ausgebaut und vorangebracht.