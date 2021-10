Verrückte Aktion von DJ Crazy KK : „Wollt ihr noch ein bisschen Bass?“ – So ging die Party mitten in Saarbrücken ab (mit Video und Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 5 Bilder DJ Crazy KK macht Party: Saarbrücken tanzt auf der Straße

Saarbrücken „Das macht einfach nur Riesenspaß“, sagte eine Frau, die am Samstag in der Saarbrücker Fußgängerzone feierte statt nach Hause zu fahren. DJ Crazy KK legte auf einer Dachterrasse auf und beschallte die Bahnhofstraße. In zwei Wochen steigt die nächste Party – aber an einem ganz anderen Ort.