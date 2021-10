Merzig : „Schindlers Liste“ kommt auf die Bühne

Das Theaterstück „Schindlers Liste“ wird am Freitag in der Merziger Stadthalle aufgeführt. Foto: imagemoove

Merzig Das Theaterstück „Schindlers Liste“ ist am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Merzig zu sehen. Auch 76 Jahre nach dem Holocaust ist die Dramatik brandaktuell, betont die Villa Fuchs in einer Pressemitteilung.

„Es gibt nur wenige Begebenheiten aus der Zeit des grausamen Zweiten Weltkriegs und der damit verbundenen Gräueltaten des Hitler-Regimes und seiner Schergen, die sich wie ein kleines Licht in dem so düsteren Kapitel der deutschen Geschichte hervorheben“, heißt es in der Ankündigung. Eine davon ist die Leistung, die Oskar Schindler vollbracht hat. Er rettete 1945 rund 1000 jüdische Menschen vor dem sicheren Tod. „Schindlers Liste“ umfasst die Namen von 800 Männern und 300 Frauen, die Schindler allesamt mit seinem Vermögen als Arbeitskräfte kaufte und sie somit vor der Deportation bewahrte.

Nachdem Steven Spielberg Oskar Schindler bereits 1993 in Hollywood ein filmisches Denkmal gesetzt hat, brachte Theatermacher Florian Battermann die Ereignisse 2018 erstmals auf die Bühne. Seither wurde das Stück auf mehr als 50 Bühnen gespielt, wie die Villa Fuchs mitteilt.

„Das Weltgeschehen zeigt uns leider, dass das Thema ethnische Säuberung und damit Vertreibung, Flucht und Völkermord nach wie vor allgegenwärtig ist“, sagt Battermann. „Und deshalb ist die Geschichte um Oskar Schindlers Liste aktueller denn je.“ In einer Zeit voller Ausgrenzung und populistischer Parolen – leider auch in unserem Land – sei dieses Stück nicht nur ein äußerst packender Theaterabend, sondern auch ein Statement. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Kulturzentrums Villa Fuchs und der Kreisstadt Merzig.