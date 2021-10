Fechten : Aller guten Dinge sind vier

Wadern Tom Obermayr vom Fechterring Hochwald Wadern sichert sich erneut DM-Titel.

Bei den deutschen Meisterschaften der Fechtfünfkämpfer in Munster konnte Tom Obermayr vom Fechterring Hochwald Wadern in der Altersklasse 18/19 erfolgreich seinen Titel im Fechtfünfkampf verteidigen. Der bis dato dreifache deutsche Meister überzeugte im Schießen mit 82 Ringen und ausgeglichen Leistungen im Schwimmen, Laufen, Kugelstoßen und Fechten.

Er gewann am Ende mit einer Gesamtpunktzahl von 53,8 Punkten – und hatte damit mehr als zehn Zähler Vorsprung auf Lokalmatador Thorge Schild aus Munster. Die vierte deutsche Meisterschaft in Folge kommentierte Obermayr professionell: „Ich habe im Vorfeld alle Disziplinen ausgewogen trainiert und am Wettkampftag einfach versucht, in allen Disziplinen meine Bestleistung abzurufen.“

Seine Vereinskollegin Charlotte Marx startete derweil beim deutschen U 17-Ranglistenturnier in Heidenheim mit dem Degen fulminant in die neue Saison. Mit einem klaren fechterischen Konzept und schnellkräftigen Fechtaktionen konnte die Schülerin von Landestrainer Peter Molter bis ins Halbfinale vorstoßen, in dem die Hochwälderin erst von der Heidelbergerin Eva Steffens gestoppt wurde. Am Ende stand Platz drei beim Saisonauftakt zu Buche – und damit wichtige Punkte für die deutsche U 17-Rangliste, in der Charlotte Marx aktuell auf dem zweiten Platz steht.