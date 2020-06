Kunststoffnetze brannten : Unbekannte richten viel Schaden in Düppenweiler an

Unbekannte haben unter anderem das Außennetz des Soccerfeldes der Grundschule St. Valentin in Düppenweiler zerstört. Von zwei Abschnitten des Netzes sind nur noch Brandreste auf dem Boden zu erkennen. Foto: nb

DÜPPENWEILER In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang Unbekannte an der Grundschule St. Valentin in Düppenweiler randaliert

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Becker

Bislang Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden im Bereich der Pfarrer-Gierend-Straße in Düppenweiler Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Das hat die Polizei mitgeteilt.

So haben die Täter das auf dem Schulhof der Grundschule St. Valentin angelegte Soccerfeld heimgesucht, dessen Sonnensegel aus der Verankerung gerissen und zerstört sowie Teile des Kunststoffnetzes zur Einfriedung der Anlage in Brand gesetzt. Das Netz brannte noch beim Eintreffen des ersten Lehrers am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr. Weitere Schäden wurden auf dem Schulsportplatz entdeckt, der sich in der Nähe befindet.

Der Bürgermeister der Gemeinde Beckingen, Thomas Collmann, ist über die irrsinnigen Beschädigungen erbost und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter.