Ehrung für langjährige Dienste : THW zeichnet Beckinger Armin Barbian aus

Beckingen Technisches Hilfswerk würdigt langjähriges ehrenamtliches Engagement des Beckinger Ortsbeauftragten.

In seiner Laudatio berichtete Vogt von den zahlreichen Stationen von Armin Barbian im Technischen Hilfswerk. Nach seinem Eintritt in die Jugendgruppe 1986, der Grundausbildung und damit Übergang zum aktiven Helfer 1991 übernahm Barbian früh Verantwortung im THW-Ortsverband Beckingen. Im Jahr 2000 wurde er zum THW-Ortsbeauftragten des Ortsverbandes in Beckingen gewählt. Seitdem begleitet er ununterbrochen dieses Amt und ist somit derzeit der THW-Ortsbeauftragte mit der längsten Amtszeit im Saarland. Auch an vielen Hilfseinsätzen im In- und Ausland nahm er aktiv teil, so etwa 1993 am Hochwassereinsatz in Saarbrücken, 2002 beim Elbehochwasser in Magdeburg sowie bei verschiedenen Einsätzen in Frankreich.