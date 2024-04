Drei neue Sänger sind an Bord Männerchor freut sich auf Sängertreffen

Zur Generalversammlung des Männerchores Düppenweiler (MCD) im Foyer der Kultur- und Sporthalle, das auch als Probelokal dient, konnte der später wiedergewählte Vorsitzende Ralf Pönicke neben den Sangesbrüdern als Gäste besonders Ortsvorsteher Thomas Ackermann, selbst inaktives Mitglied, und den Chorleiter Florian Schwarz willkommen heißen. Vor Eintritt in die Tagesordnung ließ es Pönicke sich nicht nehmen, Horst Birk für dessen 40-jährige Mitgliedschaft im Chor zu ehren. Die gleiche Auszeichnung von Erwin Alles wurde später nachgeholt. Der Vorsitzende ging dann in seinem Bericht auf die Ereignisse und Aktivitäten des Chores nach der Corona-Zeit, in der das Vereinsleben zeitweise zum Erliegen gekommen war, ein. Seit Anfang 2023 verläuft der Probenbetrieb wieder normal. Auch die traditionellen Auftritte wie in Rehlingen und Hemmersdorf sowie beim Seniorentag in Düppenweiler und das Weihnachtssingen im Haus Blandine haben wieder stattgefunden. Pönicke erwähnte des Weiteren besonders die Mitgestaltung der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Turnvereins „Germania“ Düppenweiler, das Abendlob anlässlich der Lutwinus-Wallfahrt in Mettlach und das heimische Konzert an Kirmesmontag.