Honzrath Rund um die Kapelle in Honzrath herrscht wieder Ordnung. Wildwuchs und loses Gestein am angrenzenden Felshang wurden beseitigt.

Am Fuße des Honzrather Kappberges befinden sich nicht nur die bekannten Felsenkeller, die früher als Lagerstätten für Kartoffeln, Kraut, Obst und Viez genutzt wurden. Dort befindet sich auch die Jahrhunderte alte, der Heiligen Katharina geweihte Kapelle. Sie ist das Wahrzeichen des Dorfes und Blickpunkt für Besucher. Die Zahl der Gottesdienste ist – außer bei Beerdigungen – in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen.

Infolge der Corona-Schutzmaßnahmen finden schon seit einigen Wochen gar keine Messen mehr statt. Doch die elektrische Steuerung lässt die beiden Glocken nach wie vor morgens, mittags und abends läuten. Die Küsterin sorgt sich darum, dass die Kapelle und ihr Umfeld in Ordnung gehalten werden.

Rund um die Kapelle sah es jedoch lange nicht so ordentlich aus. Der angrenzende Felshang war mit losem Gestein, wildwachsendem Akaziengestrüpp und teilweise umgefallenem Kieferngehölz bedeckt. Die warfen jede Menge Nadeln ab, die ständig zusammengekehrt werden mussten, damit Fußgänger auf dem mit Verbundsteinen befestigten Weg zwischen der Kapelle und dem Anhang nicht ausrutschen konnten.

Die Verkehrssicherungspflicht des Hanges oblag der Pfarrei St. Mauritius Haustadt-Honzrath, der die Kapelle als Filiale gehört. Die kleine, steil ansteigende Fläche war in deren Besitz und eine noch geringere, ebenfalls angrenzende Parzelle in Privateigentum. Der Eigentümer des Nachbarhauses, Peter Wagner – in Honzrath wegen seiner Nähe zum kleinen Gotteshaus unter dem Namen „Kapellen-Pitt“ bestens bekannt –, war von den Auswirkungen der vorhandenen Situation betroffen und wollte Abhilfe schaffen. Daher bewarb er sich um den Kauf der beiden Flächen.