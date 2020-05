Kindergärten : Notbetreuung für Vorschulkinder startet in Merzig-Wadern am 25. Mai

Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Merzig-Wadern In den Kitas im Landkreis Merzig-Wadern beginnt die Notbetreuung für alle Vorschulkinder erst am 25. Mai. Kinder am Übergang zur Grundschule werden nach Angaben des Landkreises „vorrangig“ in die Kindergärten aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur vom Dienst

Erst danach entscheidet das Kreisjugendamt, „ob noch weitere Anträge auf Notbetreuung genehmigt werden können“, erklärte die Kreisverwaltung.

Anders als bei jüngeren Kindern muss die Notbetreuung für Vorschulkinder nicht durch das Jugendamt genehmigt werden. Die Familien der Vorschulkinder seien durch die Kita-Leitungen informiert worden. Nach Einschätzung des Kreises reichen die Notbetreuungsplätze für alle Vorschulkinder aus.