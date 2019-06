Beckingen : E-Biker können am Bahnhof auftanken

Bei der Inbetriebnahme der neuen E-Bike-Ladestation am Park-and-Ride-Parkplatz am Historischen Bahnhof Beckingen waren viele Gäste. Foto: Gemeinde Beckingen/Pitzius

Beckingen In Beckingen gibt es jetzt die Möglichkeit, Fahrrad-Akkus rund um die Uhr zu laden. Auch Abstellmöglichkeiten wurden geschaffen.

Besitzer von E-Bikes können am Park-and-Ride-Parkplatz am Historischen Bahnhof Beckingen ihre Räder aufladen – kostenlos und rund um die Uhr. Bürgermeister Thomas Collmann nahm kürzlich mit dem Gemeindebauingenieur Martin Speicher die neue Ladestation in Betrieb. Zu der E-Tankstelle mit zwei Stellplätzen für Elektrofahrzeuge mit jeweils einem 22-kW-Anschluss zum Normalladen, seit Dezember vergangenen Jahres in Betrieb, kam jetzt eine Schließfachanlage mit elf Schließfächern dazu. Diese sind jeweils mit einer Steckdose zum Laden von Fahrrad-Akkus ausgerüstet. Die Fächer können über Handy oder EC-Karte aktiviert werden. Die Nutzung ist kostenlos, ebenso wie die Nutzung der beiden E-Tankstellen für Elektrofahrzeuge.