Hargarten : „Kunterbuntes Spielefest“ steigt in Hargarten

Der Kinderspiel- und Bolzplatz in Hargarten steht am Sonntag wieder im Zeichen des Spielefestes. Foto: nb

HARGARTEN Nach dem großen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Hargarten auch in diesem Jahr wieder ein „Kunterbuntes Spielefest“. Dieses steigt am Sonntag, 16. Juni, ab 14 Uhr auf dem Spiel- und Rasenbolzplatz in der Dorfmitte.

Von Norbert Becker

Auch diesmal haben sich die jungen Vorstandsfrauen und -männer wieder ein buntes Programm für die kleinen Festbesucher einfallen lassen. Die Organisatoren werden dabei von Freundinnen, Bekannten und auch Neu-Hargartern unterstützt.

So gehören wieder etliche Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele, eine Bastelecke, Kinderschminken, Geschicklichkeits-Parcours, Seifenblasen steigenlassen, Dosenwerfen, Kinder-Fußball-Knack, Kinder-Kegeln und weitere Angebote zum Programm. Die Kindertanzgruppe Girls-Club (Leitung: Katja Kirsch) wird mit ihren Tanzvorführungen die kleinen und auch großen Besucher begeistern. Bei Badewetter stellt die „Australische Schwimmschule“ ein Planschbecken mit Rutsche zum nassen Vergnügen auf. Zudem stehen auf dem großen Spielplatz weitere Spielgeräte und für die kleinsten Gäste ein Schaukeltiergarten zum Vergnügen bereit. Ebenso gibt es zwei tolle Oldtimer-Traktoren von Daniel und Alex zu sehen. Diese dürfen unter Aufsicht auch bestiegen werden.