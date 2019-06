Beckingen : Unbekannter rammt geparktes Fahrzeug: hoher Sachschaden

Beckingen Nach einem Unfall in der Talstraße in Beckingen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Zeugen eines Verkehrsunfalls in der Talstraße in Beckingen sucht die Polizei in Merzig. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Merzig gestern mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr. Dabei wurde vor dem Anwesen Talstraße 204 ein geparkter blauer Pkw der Marke Ford durch einen vorbeifahrenden Pkw der Marke Renault beschädigt. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Das flüchtige Fahrzeug müsste nach Angaben der Polizei auf der rechten Seite in einer Höhe von 50 Zentimetern bis 106 Zentimetern beschädigt sein. Weiterhin müsste das Spiegelglas am rechten Außenspiegel des Fahrzeuges fehlen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren 1000 Euro.