Nach mehreren Einbruchs-Diebstählen rund um Merzig sucht die Polizei-Inspektion Merzig Zeugen der Vorfälle.

In der Zeit zwischen Freitagabend, 14. Dezember, 21 Uhr und Samstagfrüh, 2 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Ballern in der Särkover Straße ein. Die Täter versuchten, in Abwesenheit der Anwohner zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, begaben sie sich auf die Gebäuderückseite und schlugen mit einem mitgeführten Hammer eine Fensterscheibe ein. Im Anschluss gelangten sie in das Wohngebäude, wo sie die Räume und das Inventar nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie erbeuten einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck.

In der Nacht zu Samstag wurde auch in das Dienstgebäude eines Omnisbusbetriebes in Merzig in der Bahnhofstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstagfrüh, 2 Uhr, wurden zunächst durch unbekannte Täter mehrere Fenster auf der Rückseite des Firmengebäudes eingeschlagen. Nachdem die Einbrecher sich durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen konnten, brachen sie die Türen zu weiteren Büroräumen auf und durchsuchten diese sowie das darin befindliche Inventar nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie zahlreiche Busschlüssel und flüchteten anschließend aus dem Gebäude.

Im Zeitraum von Sonntag, 16. Dezember, 23 Uhr, bis Montag, 17. Dezember, 11.10 Uhr, wurde dann die Gaststätte „Halfenhaus“ in der Merziger Straße Am Viehmarkt von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Auch bei dieser Tat scheiterten die Täter zunächst bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zum Schankraum, aus welchem sie ein Fernsehgerät der Marke Grundig, eine Musikanlage der Marke „Teufel“ und ein Tablet der Marke „Samsung“ entwendeten. Ebenso ließen die Täter aus einem Kellerraum eine Beschallungsanlage sowie mehrere Packungen Zigaretten mitgehen.

Am Dienstag schließlich wurde ein Einfamilienhaus im Perler Ortsteil Sinz das Ziel von Einbrechern . In der Zeit von 14.50 Uhr bis 19.10 Uhr, stiegen die unbekannten Täter in das Gebäude in der Kreuzweiler Straße ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei begaben sich die Täter aus Richtung Westwallmuseum zur Rückseite des Hauses, wo sie mit mitgeführten Einbruchswerkzeugen eine zweiflügelige Terrassentür aufhebelten und so das Anwesen betreten konnten. Die Täter entwendeten Bargeld, Goldschmuck sowie mehrere Armbanduhren. Der Gesamtsachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere 1000 Euro.

Personen, die Hinweise zu den genannten Einbruchsdiebstählen oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon (0 68 61) 70 40 in Verbindung zu setzen.