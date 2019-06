Beckingen : Die Elite der Fußballgolfer tritt zur Saarland-Open in Beckingen an

Die Elite der Fußballgolfer tritt zur Saarland-Open in Beckingen an

Beckingen Fast 60 Starter sind bei den vierten Saarland-Open im Fußballgolf in Beckingen an den Start gegangen. Die Sieger sind bei den Damen Laura Rolli aus Karlsruhe und bei den Herren Markus Müllner aus Römerberg.

Laura Rolli, die zurzeit Turniere am laufenden Band gewinnt, festigte mit ihrem Turniersieg ihre Position in der Weltrangliste. Hinter ihr belegten Sandra Mayer aus Dirmstein und Stefanie Beiser aus Kehl am Rhein die Plätze zwei und drei.