Polizei sucht Zeugen : Außenspiegel an Auto in Haustadt beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen den Außenspiegel eines Autos in Haustadt beschädigt und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr in der Straße Im Bungert in Höhe der Hausnummer zehn.

Der Unbekannte touchierte demnach mit seinem Wagen den Spiegel auf der Beifahrerseite eines Autos, das dort parkte. Danach entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt.