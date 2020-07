Honzrath : Auch beim Minigolf gilt: Abstand halten

HONZRATH Nach einer längeren Unterbrechung ist die Anlage in Honzrath wieder nutzbar, wenn auch unter besonderen Auflagen.

„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, heißt ein alter Spruch. Dieser trifft auch auf das herrlich inmitten der Natur gelegene Honzrather Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten sowie zur Erholung und Entspannung zu. Besonders gefragt ist dort derzeit wieder die infolge der Corona-Krise einige Zeit geschlossen gewesene Minigolfanlage. Sie wurde vor vielen Jahren durch die Gemeinde Beckingen auf der Freifläche neben dem ehemaligen Sporthotel angelegt und ist mit schattenspendenden Bäumen bewachsen.

Ein besonderer Augenmerk gilt momentan der Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. So werden nicht nur die Schlagstöcke (Schläger), Bälle und Schreibunterlagen nach jeder Runde desinfiziert, sondern es wird auch auf die Einhaltung der Abstände geachtet. „Dies muss halt im Zuge der Schutzmaßnahmen so sein, denn wir wollen natürlich, dass unsere Besucher kein gesundheitliches Risiko eingehen“, sagen Dietmar und Inge Spuller, denen das Wohl ihrer den Hobbysport und die schöne Natur liebenden Gäste am Herzen liegt. Das stellte auch unser SZ-Mitarbeiter bei seinem Besuch am Sonntagnachmittag fest, denn alles lief bei entsprechendem Betrieb in geordneten Bahnen. Für die durstigen Kehlen der Minigolfer und weiteren Gäste gab es in weit gespannter Runde kühle Getränke.