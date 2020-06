Kreativität nach Feierabend : Natur macht Erwachsene zu Künstlern

(red) „Entschleunigung durch kreatives Gestalten in und mit der Natur“ heißt eine kostenlose Veranstaltung der Gemeinde Kleinblittersdorf. Revierförsterin Martina Herzog zeigt, wie sich aus natürlichen Materialien Kunstwerke machen lassen.

Die Gruppe trifft sich am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Waldhaus in Sitterswald. In der Nähe ist die Haltestelle Nauwieser Straße/Waldhaus.