Benefizfaktion in Beckingen : Spendenlauf für Toleranz und Vielfalt

Beckingen Der Verein Hand in Hand aus Beckingen startet am Freitag eine Benefizaktion.

Da die Leute von Hand in Hand durch die Coronakrise in ihrer Veranstaltungsplanung sehr eingeschränkt seien, haben sie sich laut Adam für diesen Benefizlauf entschieden: Jeder läuft, geht oder fährt eine individuelle Strecke. Corona-Regeln werden eingehalten – zugunsten von Projekten, die sich für eine tolerante Gesellschaft einsetzen. So sollen 50 Prozent der Einnahmen Color of Change, eine Bewegung, die sich für Rassengerechtigkeit einsetzt, zu Gute kommen, die anderen 50 Prozent gehen an Each One Teach One (EOTO), ein Community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt in Berlin. Dem Aufruf des Vereins sind laut Adam bereits einige Interessierte gefolgt und haben sich angemeldet, unter anderem der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.