Online-Spenden-Plattform : Zu Weihnachten gibt es doppelte Spenden

Kreis Saarlouis Viele Vereine (nicht nur) im Landkreis Saarlouis sind auf Spenden angewiesen, damit sie ihre ehrenamtlichen Angebote aufrecht halten können und Menschen und Tiere in Not unterstützen können. Zur Weihnachtszeit stellt die Kreissparkasse Saarlouis (KSK) wieder 10 000 Euro als Verdoppelungsbudget zur Verfügung.

Jede Spende an ein Projekt auf dem Online-Spendenportal „Wir Wunder“ wird so lange verdoppelt, bis der eingesetzte Betrag aufgebraucht ist.

Start der Aktion ist am Dienstag, 20. Dezember, um 9 Uhr. Schnell sein lohnt sich. Es wird jede Spende bis zu einem Betrag von maximal 100 Euro so lange verdoppelt, bis das Aktionsbudget aufgebraucht ist.

Die dankbaren Empfänger von Zuwendungen auf dem Spendenportal sind zum Beispiel das Tierheim Dillingen, die Kinder- und Jugendfarm in Roden, die Sterneneltern Saarland oder der Förderverein Freibad Wallerfangen. Vom Portal haben aber auch schon der Förderverein Kinderhospiz Heiligenborn, Disneyland für krebskranke Kinder vom Verein Heart and Heavy in Lebach, Aktion Wunschbaum von der katholischen Kirchengemeinde in Dillingen und viele mehr profitiert.