Oppen : Flotte Klänge im gebührenden Abstand

REIMSBACH-OPPEN Musikverein Reimsbach-Oppen spielte zum Freiluft-Frühschoppenkonzert am Seniorenheim in Oppen auf.

Da nun, am Sonntag, das in der Jahresplanung vorgesehene Frühschoppenkonzert nicht stattfinden durfte, kamen der Vorsitzende Benjamin Fett und seine Vorstandskollegen auf die Idee, stattdessen am Sonntagmorgen die Bewohner des Seniorenheimes Sachs in Oppen mit einem Freiluftkonzert zu erfreuen. Dies setzten sie bei idealem Wetter in die Tat um. Auf dem Gelände neben dem nach umfangreichen Um- und Erweiterungsarbeiten zu einem Schmuckstück gewordenen Gebäude, das nun über eine Kapazität von 40 Betten verfügt, nahmen die Musiker mit entsprechenden Abständen untereinander Aufstellung. Während dessen nahmen die Bewohner des Altenheimes in ausreichender Entfernung im angrenzenden Innenhof oder an den Seitenfenstern auf Stühlen, Rollstühlen oder Rollatoren Platz, um den Darbietungen der Musiker unter der Stabführung von Sabine Petit zu lauschen. Sie brachten nicht nur mit ihren Instrumenten eine bunte Palette bekannter Musikstücke zu Gehör, sondern bewiesen auch zwischendurch mit Gesangseinlagen ihr weiteres Talent.