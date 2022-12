Drei Strecken : Neuer Traillauf in Niederlosheim feiert Premiere

Neuer Traillauf in Niederlosheim feiert Premiere

Niederlosheim Mystische Wälder, verwunschene Täler und grandiose Ausblicke in die wunderschöne, schneebedeckte Winterlandschaft des Naturparks Hunsrück-Hochwald: Auf drei Strecken feiert der Verein Hartfüßler-Trail an diesem Sonntag, 18. Dezember, die Premiere eines neuen Winterlauf-Events: des X-Mas-Trails.

Die anspruchsvollen Strecken führen die Läufer durch sumpfige Urwälder, vorbei an geheimnisvollen Plätzen und zu heiligen Brunnen. Sie erzählen von Hexen, Geistern und Dämonen. 14, 30 oder sogar 47 Kilometer können die Teilnehmer dabei abspulen – dazu kommen zwischen 450 und 1540 Höhenmeter. Start für die lange Tour ist um 9 Uhr, um 10.30 Uhr für die mittlere und um 11.30 Uhr für die Kurz-Variante – jeweils an der Sport- und Kulturhalle in Niederlosheim.