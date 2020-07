Zeugen in Düppenweiler gesucht : Unbekannte brechen ins Huthaus ein und stehlen Spirituosen

Nach einem Einbruch ins Huthaus in Düppenweiler am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind am Wochenende in das Ausflugslokal Huthaus am historischen Kupferbergwerk in Düppenweiler eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Samstagsabend, 22 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.40 Uhr. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die bislang unbekannten Täter die Eingangstüren im Erdgeschoss und im Obergeschoss auf.