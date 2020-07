Bliesen Diebe nahmen Bargeld aus Firma in Bliesen mit.

Unbekannte sind am Freitag zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr in eine Firma für Holzfällungen in der Straße Am Nußrech eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die Täter zunächst unberechtigt Zugang zu dem Firmengelände. Im Büro suchten sie nach Wertsachen. Sie fanden Bargeld in nicht genau bekannter Höhe. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.