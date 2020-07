Polizei Lebach berichtet : Unbekannte verbiegen Außenspiegel in Aschbach

Aschbach Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Ford Fiesta ist in der Nacht zum Freitag in der Koblenzer Straße in Aschbach beschädigt worden. Wie die Polizei in Lebach berichtet, war er vor einem Haus abgestellt. An dem Wagen wurden beide Außenspiegel nach vorne verbogen, wobei das rechte Außenspiegelgehäuse zerbrach. Unterhalb des linken Außenspiegels fanden die Beamten den Abdruck eines Schuhs.