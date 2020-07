Unfallflucht in Friedrichsthal : Schwarze Limousine rammt Skateboard-Fahrer und flüchtet

Unfallflucht in Friedrichsthal

Friedrichsthal Die Polizei-Inspektion Sulzbach bittet um Hinweise zu einem schwarzen Auto mit Nk-Kennzeichen. Dessen Fahrer hat in Friedrichsthal einen 17-Jährigen angefahren.

Ein Unbekannter hat mit einer schwarzen Limousine in Friedrichsthal einen Skateboard-Fahrer angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stand ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Friedrichsthal am Mittwoch, 29. Juli, gegen 20.10 Uhr in der Straße „Kirchgasse“. Plötzlich sei er von hinten von einem Auto angestoßen worden. Der Jugendliche habe das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Nach Polizei-Angaben erlitt der 17-Jährige bei dem Sturz keine Verletzungen – doch sein Handy wurde beschädigt.