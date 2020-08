In Ortsdurchfahrt Contwig : Außenspiegel beschädigt

Contwig Ein Richtung Stambach fahrender Unfallflüchtiger hat am Freitag (0.15 bis 10.30 Uhr) einen vor der Pirmasenser Straße 22 in Contwig ordnungsgemäß geparkten weißen Toyota Corolla berührt. An dessen Außenspiegel entstand etwa 400 Euro Schaden.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

(red)