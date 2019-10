Laden gibt’s seit 25 Jahren : „Et Christel“ feiert Jubiläum in Haustadt

Bürgermeister Thomas Collmann (rechts) gratulierte Christel Schorn im Beisein ihres Ehemannes Rudolf sowie ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und der von Saar-Toto zum 25-jährigen Bestehen ihres Geschäftes. Foto: nb

HAUSTADT In ihrem Laden bietet Christel Schorn seit 25 Jahren Schreibwaren, Bücher und mehr an. Viele Gäste gratulierten zum Geburtstag.

„Eich geh’n noch grad bei et Christel“, sagen viele Kunden und meinen damit das kleine, aber feine Geschäft mit Buchhandlung, Schreibwaren, Postfiliale sowie Annahmestelle für Toto und Lotto von Christel Schorn in der Dorfmitte. Die gebürtige Haustadterin ist auch über den Ort hinaus bestens bekannt und beliebt. Mit viel Herzblut hängt sie an ihrem Laden, in dem sie ihren erlernten Beruf verwirklichen kann.

Nach dem Besuch der Grundschule in Haustadt und des Peter-Wust-Gymnasiums in Merzig mit dem Erwerb der mittleren Reife machte sie eine Lehre bei der Firma Pagros (Schreibwaren und Papierhandel) in Saarbrücken. Dort arbeitete sie bis zum Mutterschutz 1981 und legte dann eine einjährige Babypause ein. Beruflich weiter ging es dann im Jahre 1982 im Schreibwarengeschäft mit Totoannahmestelle ihrer Großtante Emma Scheid, zunächst als Aushilfe und dann als Vollzeitkraft. Am 1. Oktober 1994 machte sie sich mit der Übernahme des Geschäftes in Haustadt (Hauptsitz war die Buchhandlung E. Scheid in Merzig) zur eigenen Chefin und wurde mit der zusätzlichen Einrichtung einer Postfiliale im Herbst 1996 auch noch zur sprichwörtlichen „Christel von der Post“.

In ihrem Laden wuchs die Arbeit immer mehr an. Ehemann Rudolf als rüstiger Rentner und die vier Aushilfskräfte Elke, Susanne, Kerstin und Sabine packen kräftig mit an, um den Service rund um die Post, den Verkauf von Büchern, Zeitungen (darunter natürlich auch die SZ), Zeitschriften, Tabak-, Schreib- und Papierwaren sowie die Toto- und Lottoannahmestelle zur Zufriedenheit der geschätzten Kundschaft zu gewährleisten. „Die Kunden kommen fast aus dem gesamten Haustadter Tal und Düppenweiler“, sagt Christel Schorn stolz.

Im Jahre 1996 nahm sie als eine der ersten Partnerinnen im Saarland an dem Pilotprojekt der Post zur Einrichtung von Filialen in privaten Geschäften teil und war 15 Jahre später fast die Dienstälteste darunter. Das Projekt wurde zu einem Erfolg. Die 64-jährige Mutter eines Sohnes und Großmutter von zwei Enkeln will in ihrem Geschäft, das bereits morgens um sieben Uhr öffnet um vorbeifahrenden Berufstätigen angenehme Einkaufs- und Dienstmöglichkeiten zu bieten, tätig bleiben so lange es geht. In ihrer knappen Freizeit singt sie unter anderem im Haustadter MIG-Chor und führt auch die Kassengeschäfte der Katholischen Frauen Haustadt-Honzrath.