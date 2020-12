Zahlen von Mittwoch : 21 weitere Fälle von Corona im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Christian Beutler

Merzig-Wadern Im Kreis Merzig-Wadern sind derzeit 350 Menschen nachweislich an Corona erkrankt. Gute Nachrichten gibt es derweil aus dem Haus Blandine in Düppenweiler.

Die Zahl der Menschen im Kreis Merzig-Wadern, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, ist gestiegen. Wie der Landkreis mitteilt, sind am Mittwoch 21 neue Fälle bekannt geworden. Sieben der Betroffenen leben in Merzig, jeweils drei in Mettlach, Beckingen, Perl und Losheim am See, jeweils einer in Wadern und Weiskirchen.

In gleichem Maße gestiegen ist aber auch die Zahl der Menschen, die sich wieder von ihrer Infektion erholt haben. Als genesen gelten laut Kreis ebenfalls 21 Menschen. Sieben davon wohnen in Merzig, sechs in Mettlach, vier in Perl, drei in Wadern und einer in Losheim am See.

Die Zahl der Menschen, die derzeit aktiv an Corona erkrankt sind, hat sich somit nicht verändert. Wie bereits am Dienstag sind 350 Menschen aktuell nachweislich infiziert. 95 Betroffene leben in Merzig, 86 in Beckingen, 51 in Mettlach, 50 in Perl, 38 in Losheim am See, 25 in Wadern und fünf in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 1267 Menschen im Grünen Kreis nachweislich mit Corona angesteckt. Davon gelten 894 als genesen, 23 sind an oder mit Corona verstorben.

Der Inzidenz-Wert ist am Mittwoch leicht gestiegen und liegt nun bei 87,21 (Dienstag: 80,34). Der Wert gibt die Zahl der Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Im Vergleich zu den weiteren saarländischen Landkreisen und dem Regionalverband hatte der Kreis Merzig-Wadern laut Zahlen der Landesregierung in den vergangenen Tagen stets den niedrigsten Wert.