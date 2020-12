Polizei sucht Zeugen : Metalldiebe plündern leerstehendes Haus in Wadern

Wadern Die Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl in der Birkenfelder Straße in Wadern in der vergangenen Woche beobachtet haben.

Unbekannte Metalldiebe haben in der vergangenen Woche in Wadern zugeschlagen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 25. November, um 12 Uhr und Sonntag, 29. November, um 12 Uhr. Dabei haben die Unbekannten in einem aktuell leerstehenden und frei zugänglichen Anwesen in der Birkenfelder Straße Teile der Heizungsanlage entwendet. Ebenfalls mitgenommen haben sie die dazugehörige Verrohrung und Kabel der Elektroinstallation im Haus. Insgesamt wurden laut Polizei circa 50 Meter Kabel und 20 Meter Kupferrohr unsachgemäß abgebaut und mitgenommen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 20 000 Euro. Eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Wadern hate eine Strafanzeige wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruchs gestellt. Die Polizei sucht nun Hinweise zur Aufklärung der Straftat, insbesondere Beobachtungen eines möglichen Fluchtfahrzeugs und eine Beschreibung der Diebe.