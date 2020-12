Abschluss der Arbeiten wieder verschoben : Statt Anfang November wird’s mindestens 3. Dezember

Die Baustelle an der L 158 (Britter Straße) in Mettlach zehrt an den Nerven von Anwohnern und Pendlern. Foto: dpa/Jan Woitas

Mettlach Pendler verärgert über weiter andauernde Bauarbeiten an der L 158 in Mettlach. LfS nennt Wetter als Ursache.

Eigentlich sollten die Arbeiten an der L 158 in Mettlach schon Anfang November abgeschlossen sein. Doch mehrmals wurde der Abschluss der Arbeiten durch den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) nach hinten verschoben. Zuletzt hieß es, dass die Strecke am 26. November wieder für den Verkehr freigegeben werden könne. Doch dies ist nicht passiert.

Ein Leser hat sich an die SZ gewandt und sich über die Situation beklagt. Wie er berichtet, liege die Strecke auf seinem täglichen Arbeitsweg – und er wundere sich über den langsamen Fortschritt der Arbeiten. „Im Bereich, in dem Randsteine erneuert werden, ist nie mehr als eine Person zu sehen“, beschreibt er die Lage vor Ort. Von den ausstehenden Markierungsarbeiten sei nichts zu sehen. „Ich verstehe nicht, was da los ist“, beschwert er sich. Dass die Baustelle für einiges Interesse sorgt, ist dem LfS bekannt. Wie ein Sprecher bestätigt, kommen beim Landesbetrieb immer wieder Nachfragen an. Der Gemeinde Mettlach hingegen liegen derzeit keine Beschwerden vor, wie Bürgermeister Daniel Kiefer auf Nachfrage bestätigt.