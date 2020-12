Nikolaus in Schwemlingen : Wenn Nikolaus die Glocke ertönen lässt

Schwemlingen Am Samstag und Sonntag startet der CDU-Ortsverband Schwemlingen Beschenkaktion für Kinder.

Drei Teams an Nikoläusen sind am kommenden Wochenende in Schwemlingen am Start, um den Jungen und Mädchen in dem Merziger Stadtteil eine Freude zu machen. Das hat der CDU-Ortsverband angekündigt. Am Nikolausabend, 5. Dezember, und am Nikolaustag, 6. Dezember, jeweils ab 17 Uhr sind sie auf Tour. Besuche, wie man sie von dem Heiligen Mann in all den Jahren zuvor kenne, werde es in Zeiten von Corona nicht geben, sagt Maria Bänsch. Dennoch wolle man der Tradition folgen und den Mädchen und Jugen am Nikolausabend oder am Nikolaustag in dem Merziger Stadtteil eine kleine Freude bereiten. Teilnehmen können alle Kinder bis elf Jahre (Geschwisterkinder bis 14 Jahre). Sie sollen einen Stiefel oder einen Schuh, der mit Namen versehen ist, vor die Haustüre stellen, in den der Nikolaus einen persönlichen Brief für jedes Kind und eine Überraschung legt. Der Heilige Mann macht an den Häusern von Großeltern Station, die Besuch von ihren Enkelkindern haben.