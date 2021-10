Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Saarland-Inzidenz stagniert auf Niveau weit unter dem Wert in Deutschland

Saarbrücken/Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Saarland fast unverändert. Unterdessen legt er bundesweit zu – so wie in zwei saarländischen Landkreisen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Freitag 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet, zehn weniger als am Tag zuvor. Das teilte das Institut am frühen Morgen mit. 47 868 Fälle gibt es damit jetzt seit Pandemie-Beginn im Saarland. Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit der Krankheit liegt weiterhin bei 1053.