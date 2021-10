Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Saarland-Inzidenz sinkt weiter - nur noch ein Kreis über 50

Corona im Saarland: Nach den Testergebnissen bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich fast unverändert. Foto: dpa/Matthias Balk

Saarbrücken/Berlin Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland über das Wochenende stagniert hat, sinken die Zahlen jetzt aktuell wieder ab. Im Vergleich zur Inzidenz auf Bundesebene sind die Zahlen hier laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf deutlich niedrigerem Niveau. Lediglich ein Kreis verzeichnet steigende Zahlen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Mittwoch 85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das teilte das Institut am frühen Morgen mit. 47 710 Fälle gibt es damit jetzt seit Pandemie-Beginn im Saarland. Todesfälle wurden keine weiteren gemeldet - die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit der Krankheit liegt damit unverändert bei 1052.

Die Inzidenz für das gesamte Saarland ist auf den Mittwoch hin auf 39,7 gesunken und liegt damit weiter deutlich unter dem Bundesschnitt. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 42,8 gelegen. Unter 40 war die Inzidenz zuletzt am 15. August gewesen. Der einzige Landkreis mit steigender Inzidenz und gleichzeitig auch mit der höchsten im Saarland ist der Kreis Saarlouis (50,1). Am niedrigsten ist die Inzidenz derzeit in Merzig-Wadern (28).

Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 62,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 63,6 gelegen, vor einer Woche bei 61,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 547 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.46 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11 780 Ansteckungen gelegen.