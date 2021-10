Eingeschränkte Corona-Testmöglichkeiten : Schließung der Teststationen in Mettlach und Orscholz

Mettlach/Orscholz Es bestehen dennoch weiterhin Testmöglichkeiten in den beiden Gemeinden.

Schnelltestzentren in Or­scholz am Cloef-Parkplatz und Mettlach am Schwimmbad-Parkplatz schließen am kommenden Montag, 11. Oktober, teilt die Gemeinde Mettlach mit.