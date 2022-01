Reaktion auf Stellungnahme : Heftige Unternehmer-Kritik am Nein der Saar-Grünen-Chefin zur Batteriefabrik S-Volt am geplanten Standort

Heftige Unternehmer-Kritik am Nein der Saar-Grünen-Chefin zur Batteriefabrik S-Volt am geplanten Standort

Saarlouis/St. Ingbert Als „investorenfeindliche Haltung“ bezeichnet der Dachverband der Familienunternehmer im Saarland die Ablehnung der Grünen, die neue Batteriefabrik im Linslerfeld zu bauen. Warum der Verband so hart reagiert.

In einer entsprechenden Unternehmenspressemitteilung vom Montag, 17. Januar, heißt es: „Das Nein der Grünen ist wirtschaftlich folgenschwer und klimapolitisch kontraproduktiv.“ Herges bescheinigt den Grünen im Weiteren eine „investorenfeindliche Haltung“, die „in der Wirtschaft für große Irritationen“ sorge.

Dabei müsse sich gerade das Saarland angesichts des voranschreitenden Strukturwandels dringend auf die Ansiedlung neuer Industrien konzentrieren. Das grüne Nein zur Batteriefabrik sende außerdem ein gefährliches Signal an andere ansiedlungswillige Unternehmen aus. Denn: „Wer soll denn noch Arbeitsplätze im Saarland schaffen, wenn es einem von politischer Seite her so schwergemacht wird?“