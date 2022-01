Protest in der Region : Vor angekündigter Demo am Sonntag in Saarbrücken: Gegner der Corona-Politik ziehen durch Trier

Wie hier eine Woche zuvor zogen auch an diesem Samstag, 15. Januar, Gegner der Corona-Politik durch Trier. Es gab auch einen Protestzug gegen diese Demonstration. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Saarbrücken Kritiker der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie tragen ihren Protest an vielen Orten in der Region auf die Straße. Zuletzt demonstrierten sie in 14 saarländischen Städten und Gemeinden. Am Samstag kam es erneut im nahen Trier zur Kundgebung. Auch Gegner dieser Demonstration kamen zusammen.

Gleich zwei Kundgebungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat es am Samstagnachmittag, 15. Januar, in Trier gegeben. Nach Angaben der Polizei zogen dabei bis zu 600 Menschen durch die Moselauen. Sie protestierten gegen die Regeln der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Gleichzeitig formierte sich eine kleinere Gegendemonstration von etwa 40 Teilnehmern, wie die Trierer Polizei berichtet.

Gegen 14.30 Uhr waren beide Proteste gestartet. Polizei und die Stadt Trier hatten wegen der erwarteten hohen Teilnehmerzahl die angemeldete Veranstaltung in den weiträumigen Stadtteil Euren verlegt, um die Auflagen gewährleisten zu können. Insbesondere der Abstand zwischen den Personen sollte damit eingehalten werden, was in der Innenstadt nicht möglich gewesen sein soll.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, stellten die Beamten die Personalien von 30 Teilnehmern fest. Außerdem leiteten sie wegen Verstöße gegen die Auflagen zwei Straf- sowie drei Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Polizisten und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes hatten zuvor während der Aufzüge mehrfach Demonstranten auf Masken- und Abstandspflicht hingewiesen, wie es in dem Bericht heißt. Ansonsten seien beide Proteste ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Eine Woche zuvor hatten sich mehr Gegner der Corona-Politik an dem Aufmarsch beteiligt. Nach Medienberichten sollen es am Samstag, 8. Januar, an die 1200 Teilnehmer gewesen sein.

Im Vorfeld der Versammlungen an diesem Samstag hatte die Polizei sichergestellt, dass das Impfzentrum, an dem der Protestmarsch vorbeizog, störungsfrei arbeiten konnte. Es sei zu keinen Behinderungen des Betriebs gekommen.

Unterdessen bereitet sich Saarbrücken auf die nächste Kundgebung der Gegner der Corona-Maßnahmen vor. An diesem Sonntag, 16. Januar, ist erneut eine Demonstration in der Landeshauptstadt angekündigt. Eine Woche zuvor hatten sich rund 6000 Menschen daran beteiligt, meldete die hiesige Polizei. Auch hier war es friedlich geblieben.