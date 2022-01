Debatte um Lohnplus für Arbeitnehmer : Saar-Unternehmer kritisieren SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger für Äußerung

Die Inflation liegt aktuell bei 5,3 Prozent. Nun forderte Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger deswegen „zwingend“ höhere Tarifabschlüsse – und handelte sich dafür Kritik ein.

Kritik an Rehlinger-Forderung

Für Schlechter ist Rehlingers Forderung eine Grenzüberschreitung: „Ein solcher Eingriff in die Tarifautonomie steht der Wirtschaftsministerin nicht zu. Es ist Aufgabe der Tarifparteien, auf Basis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Branchen tragfähige Tarifverträge zu verhandeln.“

Noch höhere Tarifabschlüsse brächten die Unternehmer, die unter der Corona-Krise sowieso schon massiv leiden, noch weiter in Existenznot und Bredouille, so Schlechter. „Viele Händler und Gastronomen müssen jetzt mühsam ihr im Rahmen der Corona-Krise massiv belastetet Geschäftsmodell wieder aufbauen. Unangemessene Abschlüsse wären Gift für diesen langsamen Erholungsprozess“, stellte Schlechter klar. Auch die Industrie sei durch Probleme in den Lieferketten und durch stark gestiegenen Energiepreise deutlich unter Druck geraten.