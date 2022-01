Aktuelle RKI-Zahlen : Inzidenz steigt weiter deutlich an – Neue Höchstwerte im Saarland und Deutschland auch am Montag Rekordwerte

Saarbrücken/Berlin 462 neue Corona-Infektionen hat das Robert-Koch-Institut am heutigen Montag gemeldet. Die Inzidenzen steigen damit sowohl im Saarland als auch auf Bundesebene weiter deutlich an. Das sind die aktuellen Zahlen für alle Landkreise.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Montag 462 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 462,3 am Vortag auf 477,8 an. 83 177 Menschen waren oder sind im Saarland seit Beginn der Pandemie damit mittlerweile mit dem Virus infiziert.

Neue Todesfälle meldet das RKI am Montag im Saarland keine. In den vorherigen fünf Tage waren 32 neue Todesfälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Saarland liegt aktuell bei 1299.

Regionalverband Saarbrücken mit neuem Höchstwert

Der Regionalverband Saarbrücken hat weiterhin die höchste Inzidenz im Saarland. Mit 643 meldet das RKI für den Regionalverband die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises. Am 12. Januar hatte die Inzidenz dort noch bei 486,7 gelegen.

Die niedrigste Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Neunkirchen mit 319,4. In fünf von sechs Kreisen steigen die Inzidenzen aufgrund der am Sonntag gemeldeten Neuinfektionen an. Lediglich in St. Wendel sinkt die Inzidenz minimal ab.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 528,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 515,7 gelegen, vor einer Woche bei 375,7 (Vormonat: 413,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34 145 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 25 255 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 30 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 52 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 000 122 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,23 an (Donnerstag 3,09, Mittwoch 3,13). Sie war damit erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen. Am Wochenende wird sie nicht veröffentlicht.